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Tatilciler İstanbul’a erzaklarıyla döndü

Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşlar İstanbul’a ellerinde yöresel yiyecekleriyle döndü. Dönüş hareketliliğinin yaşandığı otogardaki çok sayıda vatandaş, yanlarında turşu, meyve, peynir, fındık ve yoğurt gibi ürünler getirmesi yiyecek fuarlarını aratmadı.

android-time 11:48 26 Ağustos 2018
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Tatilciler İstanbul’a erzaklarıyla döndü
Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşlar İstanbul’a ellerinde yöresel yiyecekleriyle döndü. Dönüş hareketliliğinin yaşandığı otogardaki çok sayıda vatandaş, yanlarında turşu, meyve, peynir, fındık ve yoğurt gibi ürünler getirmesi yiyecek fuarlarını aratmadı.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşlar megakente dönmeye başladı. Vatandaşların seyahat etmek için otobüsleri tercih etmesiyle Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da yoğunluk yaşandı. Tatilden dönen vatandaşların memleketlerinden getirdiği yöresel yiyecekler dikkat çekti. Kimi vatandaşlar turşu, yoğurt, peynir gibi ürünler getirirken kimileri de incir, domates, armut ve fındık gibi yiyecekler getirdi. Vatandaşların getirdiği onlarca yöresel ürün adeta yiyecek fuarlarını aratmadı. Vatandaşlar ise İstanbul'daki ürünlerde katkı maddesi bulunduğunu belirterek memleketlerinde üretilen organik ürünleri tercih ettiklerini ifade etti.

“Yoğurdumuzu, sütümüzü, getirdik”

Bayram tatilinde Samsun'a gittiğini ve kışlık yiyeceklerini de gelirken beraberinde getirdiğini ifade eden Naciye Işık, “İncir, fındık, armut, köy ürünleri, yoğurdumuzu, sütümüzü, getirdik. Hiçbir katkı maddesi yok sürekli Samsun'dan getiriyoruz” dedi.

“Kestiğimiz kurbanı, mısır, peynir, biber tarzında ürünler getirdik”

9 günlük Bayram tatilinin çok güzel geçtiğini ve Karadeniz'den getirdiği sağlıklı yiyeceklerle İstanbul'a döndüğünü belirten bir vatandaş, “Orada kestiğimiz kurbanı, köydeki malzemelerden mısır, peynir, biber tarzında ürünler getirdik. Hem daha sağlıklı hem kendi üretimimiz, güzel geçti. Dönüşe geçen tatilcilerin Allah yardımcısı olsun” diye konuştu.
İSTANBUL (İHA)

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Otogara getirilen erzaklar minibüslerle evlere taşındı. Foto İHA

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Memlekete has meyveler de çuvallarla İstanbul’a taşındı. Foto: İHA

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Foto: İHA

Son güncelleme: android-time 11:4926.08.2018
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