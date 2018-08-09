2018’de Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? İşte kurban fiyatlarında son durum…

Kurban Bayramına kısa bir zaman kala vatandaşlar tatillerini şekillendirmek için Kurban Bayramı tarihini merak ediyor. 20 Ağustos Pazartesi Arife, 21-22-23-24 Ağustos günler ise bayram. Haftasonları da eklenince tatil 9 güne çıkıyor. Vatandaşların kurban ibadetini yerine getirmek için alacağı kurbanlıklar ise Anadolu'nun farklı illerinden İstanbul'a gelmeye başladı. İşte Kurban Bayramı ne zaman sorusuna cevap ve kurbanlık detayları...

Kurban Bayramı'nın 2018 yılında yaz mevsimine ve hafta içine denk gelmesi vatandaşların yüzünü güldürecek. Bu yıl bayram tatili 9 gün oldu. İslam alemi Allah'a yakınlaşmak ve kurban ibadetini gerçekleştirmek için Kurban Bayramı tarihini bekliyor. Tüm yurttaşları sevindiren bu gelişme sonrası hem tatile gidecek hem de kurban ibadetini gerçekleştireceklere müjdeli haber geldi Bayram tatili 9 gün oldu. Peki kurban fiyatları ne kadar?

KURBAN BAYRAMI 2018 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu sene 20 Ağustos Pazartesi (Arefe günü) başlayacak 24 Ağustos Cuma sona erecek. Kurban Bayramı'nın 9 gün olması için idari izin gerekiyor. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu'nun açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan hafta sonları da eklenince tam 9 gün tatil yapılması öngörülüyor.

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER LİSTESİ

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)



2018 KURBANLIK FİYATLARI

Ankara’nın Çubuk ilçesindeki hayvan pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla günün ilk ışıklarıyla Çubuk-Şabanözü Yolu üzerindeki hayvan pazarının yolunu tutuyor. Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, pazar esnafı ve alıcılarla kıyasıya pazarlığa tutuşuyor. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra fiyat için sıkı bir pazarlığa giriyor.

Canlı hayvan pazarında, küçükbaşlar 700, büyükbaşlar ise 6 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karakuş, Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu ve Zabıta Müdürü Ahmet Karakuş ile canlı hayvan pazarına giderek, kurban almak isteyen vatandaş ve besicilerle görüştü.

Acehan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni hayvan pazarındayoğunluğun her geçen gün arttığını, hem alıcının hem de satıcının memnun olduğunu söyledi.

DİYANET İŞLERİ KURBAN FİYATLARINI BELİRLEDİ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Yurt içi kesim bedeli bu yıl değişmezken yurt dışı kesim bedeli 25 TL arttı.

1 TONLUK BARON’A RAKİP ARANIYOR

İHA’nın haberine göre Denizli'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi satışa çıkan 1 ton ağırlığındaki ‘Baron' isimli kurbanlık boğa, görenleri hayrete düşürüyor. Hayvan sahibi ise 1 tonluk kurbanlıklarına kentte rakip aradıklarını söyledi.

Kentte yaklaşan Kurban Bayramı öncesi küçük ve büyükbaş hayvanlar görücüye çıkmaya başladı. Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda büyükbaş hayvanların satıldığı bölümde alım satışlar başlarken, satışa çıkan hayvanlardan en dikkat çekici olan ise 1 ton ağırlığındaki ‘Baron’ isimli kurbanlık boğa oldu.



20 bin liradan satışa çıkan ‘Baron’un sahibi Yaşar Sert, kurbanlıklarına pazarda ve kentte rakip aradıklarını söyledi. Baron'un satıldığından ve kurbanlık olduğundan yaklaşık 650 kilogram etinin çıkacağını da belirten Sert, pazarda hayvanlarının bir eşinin olmadığını da dile getirdi. Kurbanlıklarını açık alanda beslediklerini ifade eden Sert, Baron'un buğday, pehlivan yemi ve yonca yediğini vurguladı. Baron'un 2,5 yaşında olduğunu dile getiren Sert, hayvanı için henüz alıcı çıkmadığını sadece kilosu ve fiyatının sorulduğunu kaydetti. Sert, ayrıca Baron'u, Güney ilçesinde bakıp büyüttüklerini de aktardı. Sert, son olarak Baron için istedikleri 20 bin liralık fiyatta pazarlık paylarının da olduğunu sözlerine ekledi.

Kurbanlık hayvan almak için pazara gelen ve Baron'u gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, vatandaşlar Baron'un fiyatının 20 bin lira olduğunu duyunca da ikinci bir defa şaşırıyor.