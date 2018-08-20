Tatilin 3 günlük kaza bilançosu: 51 ölü, 244 yaralı

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 gün olarak belirlenen Kurban Bayramı tatilinde yine yollarda çok sayıda kaza meydana geldi. Cuma günü mesai bitiminden arife günü olan Pazartesi gece yarısına kadar meydana gelen 67 kazada, 51 kişi hayatını kaybetti, 244 kişi de yaralandı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, geçen Cuma günü mesai bitimi sonrası memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek için yollara düştü. Trafikte yoğunluk yaşanırken, alınan önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın ülkenin dört bir yanından yine kaza haberleri geldi.

Cuma günü mesai bitimi olan saat 18.00’den gece yarısına kadar Manisa’da 2, Ordu, Bursa ve Düzce’de meydana gelen 5 ayrı kazada, 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

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Tatilin ilk günü olan 18 Ağustos Cumartesi günü 21 kaza oldu. Malatya, Çorum ve Antalya'da 2'şer, Niğde, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Adıyaman, Hatay, Bursa, Kütahya, Ordu, Hakkari, Afyonkarahisar, Bolu, Şanlıurfa ve Çankırı'da meydana gelen kazalarda 17 kişi öldü, 67 kişi de yaralandı.

19 Ağustos Pazar günü ise 20 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 21 kişi öldü, 90 kişi de yaralandı. Kazalar Konya'da 3, Manisa'da 2, Samsun, Elazığ, Osmaniye Kocaeli, Kırıkkale, Mardin, İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Bartın, Uşak, Kütahya, Malatya, Yalova, Sakarya’da meydana geldi.

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Arife günü olan 20 Ağustos Pazartesi günü gece yarısına kadar, Çorum (2), Bursa (2), Manisa (2), Sakarya (2), İstanbul, Antalya, Edirne, Zonguldak, Karaman, Kocaeli, Zonguldak, Uşak, Burdur, Kocaeli, Şanlıurfa, Gümüşhane ve Uşak'ta 21 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı.

Tatilin başladığı 17 Ağustos Cuma günü saat 18.00’den Arife günü gece yarısına kadar meydana gelen toplam 67 kazada 51 kişi öldü, 244 kişi de yaralandı.

Kazaların gün gün bilançosu ise şöyle oldu:

17 Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59): 5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)

18 Ağustos Cumartesi: 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)

19 Ağustos Pazar: 21 ölü, 90 yaralı (20 kaza)

20 Ağustos Pazartesi (Arife Günü): 8 ölü, 60 yaralı (21 kaza)

TOPLAM: 51 ölü, 244 yaralı (67 kaza)

