Tayyar ‘FETÖ borsası’ ile ilgili ifade verecek

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın “FETÖ borsası kuruldu, itirafçı adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” iddiaları üzerine soruşturma başlatan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı göndererek Tayyar'ın bilgisine başvurulmasını istedi.

AKP Gaziantep Milletvekili Tayyar, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, “FETÖ borsası kuruldu, itirafçı adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” iddiasında bulunarak, FETÖ'den tutuklu iş adamlarının milyon dolarlar vererek itirafçı olarak tahliye edildiğini savunmuştu.

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Tayyar'ın bu sözleri üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialarla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı göndererek, Tayyar’ın ifadesine başvurulmasını istedi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tayyar'ın önümüzdeki günlerde Ankara Adliyesi’ne çağrılarak bilgisine başvurulacak. İHA