TBB Başkanı Feyzioğlu, otopark krizinde sanık 32 avukatın beraatini istedi

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir süre önce otopark yetersizliği nedeniyle eylem yapan 32 avukat hakkında otoparkın giriş çıkışlarını araçlarıyla kapattıkları gerekçesiyle, 'ulaşım araçlarını alıkoyma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 10'ar yıl hapis istemiyle açtığı davanın duruşması görüldü. Savunma yapan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sanıkların beraatini istedi.

Uşak Adliyesi otoparkında 14 Haziran 2016’da bir avukata ait otomobilin, iddiaya göre, Başsavcılık talimatıyla çektirilmesi üzerine başlayan tartışma yeni bir boyuta taşındı.

Avukatlar, iki gün sonra 16 Haziran’da adliye girişinde otomobilleriyle eylem yaptı.

10’AR YIL HAPİS İSTENDİ

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Uşak Baro Başkanı Avukat Gürcan Sağcan’ın da bulunduğu 32 avukat hakkında TCK’nın 223/1, 223/4, 109/1, 109/3-b, 43/2-1, 37 ve 53 maddelerince 10’ar yıl hapis istemiyle, Uşak 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Davanın ilk duruşmasına, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, yönetim kurulu üyeleri ve baro başkanları da katıldı. TBB Başkanı Feyzioğlu, duruşmada savunma yaptı. Feyzioğlu, “Burada çok açık bir keyfi yönetim vardır. Bu keyfi idareye karşı meslektaşlarım hukuki protesto haklarını kullanmışlardır. Biz, avukatların uyarısını suç olarak gören bir iddianameyi tartışmak için buradayız. Dünyanın en huzurlu adliyelerinden birini yaşanmaz hale getiren bir uygulamayla karşı karşıyayız. Bu, Sayın Başsavcının, baronun şahsında avukatlara ve savunma mesleğine yönelik açık ve seçik düşmanlığıdır. Suçun unsurlarının oluşmadığı aşikârdır. Derhal beraat kararı verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

O gün cezaevi aracında bulunup da avukatlardan şikâyetçi olması istendiği öne sürülen tutuklu Ş.G. ise duruşmada, Başsavcının kendisini odasına çağırdığını, şikâyetçi olmak istemediğini söyleyince de azarlayarak odadan kovduğunu iddia etti. Ş.G., şikâyetçi olmadıklarını kaydetti.

“UŞAK HALKI YARGILANIYOR”

Duruşma, baro başkanlarının savunmalarıyla sürdü. Duruşma arasında açıklama yapan TBB Başkanı Feyzioğlu, 50’nin üzerinde baronun başkanlarıyla Uşak’ta olduğunu, Uşak halkı ve 110 bin avukat adına bir büyük dayanışma sergilediklerini kaydetti. “Bugün burada Uşak halkı yargılanıyor” diyen Feyzioğlu, baronun tek isteğinin resmi araçların hâkim-savcı otoparkına alınması ve avukatlarla vatandaşların rahat etmesi olduğunu söyledi.

“DERHAL BERAAT KARARI ÇIKMALI”

Davadan biran önce beraat kararının çıkası gerektiğini ifade eden Fryzioğlu, “Sayın Başsavcı, Uşak Adliyesi’ni yönetememektedir. Huzuru kaçırmıştır, güvenliği bozmuştur ve bir güç yarışına sokmuştur. Bizim bugün içerde yüce yargıdan beklediğimiz, Uşak halkının yargılandığı bu davada derhâl beraat kararı çıkmasıdır. Başsavcının müsebbibi olduğu bu ayıp yargı tarafından temizlenmelidir. Burada huzurun sağlanması için HSK’nın Başsavcının görev yerini değiştirmesi gerekir” dedi.

“KEYFİ BİR YÖNETİM VAR”

Daha sonra konuşan Uşak Barosu Başkanı Gürcan Sağcan ise “Birlik Başkanıma ve yurdun dört bir tarafından bize destek olmak için gelen baro başkanlarıma, yönetim kurulu üyelerine ve avukat arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada, bağımsız yargının unsuru olan savunmayı savunmaktadırlar. Keyfi bir yönetim vardır, bu yönetime bir an önce Adalet Bakanlığımızın son vermesini talep ediyoruz” diye konuştu. DHA