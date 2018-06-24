TBMM Başkanı Kahraman’ın oy kullandığı sandıktaki sonuçlar belli oldu

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın oy kullandığı sandıktan Muharrem İnce'ye 257 oy, CHP'ye ise 216 oy çıktı.

TBMM Başkanı Kahraman’ın oy kullandığı Çankaya İlkokulundaki 1146 nolu sandıkta sayım işlemi tamamlandı. Sandıkta kayıtlı 383 seçmenden 308'i oyunu kullandı, 3 kişinin oyu geçersiz sayıldı. Sandıktan, cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan’a 31, Muharrem İnce’ye 257, Meral Akşener’e 13, Selahattin Demirtaş’a 2, Temel Karamollaoğlu’na 1, Doğu Perinçek’e ise 1 oy çıktı.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ise AK Parti’ye 26, CHP’ye 216, MHP’ye 4, İYİ Parti’ye 29, HDP’ye 23, SP’ye 0, Vatan Partisi’ne 0 HÜDA-PAR’a 0, BTP’ye 0, bağımsız aday Ali Rıza Aydın'a ise 3 oy çıktı. Millet İttifakı'na 3, Cumhur İttifakı'na ise 1 oy verildi.

Başbakan'ın sandığından Erdoğan ve AK Parti galip çıktı

İzmir'de Başbakan Binali Yıldırım'ın oy kullandığı sandıktan milletvekilliğinde AK Parti, cumhurbaşkanlığında da Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Karabağlar ilçesindeki çocuklarının bağışlarıyla yaptırılan ve annesinin adını taşıyan Bahar Yıldırım İlkokulu'nda sabah saatlerinde oyunu kullandı. 2354 No'lu sandıkta oyunu kullanan Yıldırım'ın sandığından AK Parti galip çıktı. Toplam 333 oyun kullanıldığı sandıktan çıkan oy dağılımı şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları:

Recep Tayyip Erdoğan: 153

Muharrem İnce: 136

Meral Akşener: 21

Temel Karamollaoğlu: 5

Selahattin Demirtaş: 19

Milletvekilliği seçim sonuçları:

AK Parti: 126

CHP: 109

İYİ Parti: 30

Saadet Partisi: 10

HDP: 27

Cumhur İttifakı: 2

Sandıktan çıkan oyların biri geçersiz sayıldı.