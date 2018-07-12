TBMM Başkanlık seçiminde ikinci tur oylama sonuçları

TBMM Başkanlık seçimi 1.tur sonuçları belli oldu. 400 oy çıkmayınca oylama 2. tura kaldı. Adaylar 2 turda da 400 oyu yakalayamadı. Seçim 3. tura kaldı.

TBMM Başkanlık seçimi 1.tur sonuçları

Binali Yıldırım: 331

Erdoğan Toprak: 134

Meral Danış Beştaş:65

Hayrettin Nuhoğlu: 43

Cihangir İslam: 3

İlk tur oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci tur oylamaya geçildi.

Hiç bir adayın 400 oy çoğunluğunu yakalayamadığı için seçim 2. tura geçti. 2. turda da 400 oy aranacak.

2. OYLAMA SONUÇLARI

AKP'nin adayı Binali Yıldırım: 336

CHP'nin adayı Erdoğan Toprak: 131

HDP'nin adayı Meral Danış Beştaş: 65

İYİ Parti'nin Hayrettin Nuhoğlu: 42

Saadet Partisi'nin adayı Cihangir İslam: 4

Adaylardan kimse 400 oyu yakalayamadı, oylama 3. tura kaldı. 3. turda da 301 oy alan aday meclis başkanı seçilecek.