TBMM bütçe komisyonunda 23 Nisan skandalı! | Son dakika haberleri

TBMM’nin 2019 yılı bütçesi Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. TBMM Başkanlığı’nın hazırladığı bütçe kitapçığında Meclis’in 23 Nisan 1920’de “yeniden” açıldığı yönünde bir ifade yer aldı. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın bu ifadeye tepki göstererek, ‘’AKP tarihsel gerçeği saptırarak algı yaratıyor. TBMM 23 Nisan 1920’de kurulmuştur. Kurucu Meclis’tir” dedi.

Görüşmelerde milletvekillerine dağıtılan bütçe kitapçığında; ‘‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir düsturuyla 23 Nisan 1920'de Ankara'da yeniden açılan” şeklinde ifadeye yer verilmesi dikkat çekti. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Meclis Başkanlığı'nın Osmanlı dönemine atıfta bulunarak kasıtlı algı yaratmaya çalıştığını söyledi.

TBMM Başkanlığı'nın kendi siyasi emelleri doğrultusunda tarihsel gerçekleri saptıramayacağını kaydeden Aydın “ TBMM Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde halkın temsilcilerinin biraraya gelerek 23 Nisan 1920'de kuruldu. 23 Nisan 1920'de kurulan Meclis, Kurucu Meclis'tir. TBMM'nin açılmasıyla egemenliğe dayalı modern Türk Devleti'nin temelleri atılmıştır. Padişahlık son bulmuş egemenlik Türk Milleti'nin olmuştur. Türk Milleti'nin kendini yöneteceği ve kararlarını kendi alacağını göstermiştir. Bunu herkes çok iyi bilsin” dedi.