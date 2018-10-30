TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tartışma

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sürüyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 'Türk ekonomisi 10 yıldır patinaj yapıyor' dedi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bu yıl sosyal güvenliğe Hazineden yapılacak transferin 160 milyar lirayı bulacağını söyledi.Bu tutarın hemen hemen tümüyle açığın kapatılması için kullanıldığını ve bu rakamın gittikçe arttığına işaret eden Kuşoğlu, “Önümüzdeki yıllarda bu açık daha çok artacak. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Bu konuya ilgili reform yapılmalı. Bu konu hiç dikkate alınmıyor.” dedi.

Orta Vadeli Program’ın (OVP) temel perspektifiyle ilgili sorunların olduğunu öne süren Kuşoğlu, ekonomiye ilişkin diğer temel dökümanlarla OVP’nin ilişkisinin kurulmadığını söyledi.

OVP’nin hedeflerinin de gerçekçi olmadığını savunan Kuşoğlu, “Ekonomik krizi ciddiye almamız lazım. Palyatif tedbirler değil, yapısal reformları içine alan çözümler getirilmeli.” diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da Türk ekonomisinin “10 yıldır patinaj yaptığını” savundu. Türkiye’nin, 10 yıl öncesine göre daha fakirleştiğini, son 10 yılın “heba olduğunu” belirten Kalaycı, “Borç düzeyi sürekli artmaktadır. Türk ekonomisi borçlanmayla geleceğini bağlamıştır. Milletimiz borç batağına saplanmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Üretmeden tüketildiğini, işsizliğin kronik bir sorun haline geldiğini ifade eden Kalaycı, “Son dönemde kur ve faizle Türkiye ekonomisi yönlendirilmek istenmiştir. Ekonominin birikmiş sorunları ve kırılgan yapısı bu süreci hızlandırmıştır.” ifadelerini kullandı.

Nakit sıkışıklığının had safhada olduğunu, ekonomiye güvenin kaybolduğunu öne süren Kalaycı, “Kredi borçlarını ödeyemeyenler yükselmektedir. Ağırlaşan ekonomik ve sosyal sorunlardan herkes payına düşeni almıştır. Dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın refahına yansıyacak önemli bir gelişme görünmemektedir.” dedi.

“Vicdansız ve adaletsiz bir bütçe”

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, geçen yılki bütçeyi “vicdansız ve adaletsiz bir bütçe” olarak nitelediğini anımsatarak, “Ancak bu bütçe çok daha vicdansız ve adaletsiz bir bütçe.” görüşünü savundu.

Bütçede, insan, işçi, emekçi, öğrenci, emekli, ağaç, doğanın bulunmadığını; yandaş sermaye ve güvenlikçi politikaların olduğunu ileri süren Paylan, “Hepimiz yoksullaştık. Huzurumuzu ve refahımızı kaybettik.” diye konuştu.

Paylan, güvenlik ve özgürlük dengesinin beraberce sağlanması gerektiğini söyledi.İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, hükümetin bütçe teklifinin dayandığı temel makroekonomik göstergelerin gerçekçilikten oldukça uzak olduğunu savundu.

Bunun en net göstergesinin yüzde 2,3 olan 2019 yılı büyüme tahmini olduğunu belirten Yılmaz, “Göstergelerin neredeyse tamamı 2018 yılının ikinci yarısında ekonominin daralacağına işaret etmektedir.” dedi.

Yılın ikinci yarısında Türkiye’nin dış finansman imkanlarının hem azaldığını hem de maliyetlerinin arttığını anlatan Yılmaz, “AK Parti hükümetlerinin yıllardır uyguladıkları yanlış politikalar neticesinde ancak cari açık vererek büyüyebilen ve dolayısıyla dış finansmana bağımlı hale gelmiş, şirketler kesimi de büyük bir borç yükü altına girmiş olan Türkiye Ekonomisinin 2019 yılında büyüyebilmesinin önünde çok büyük engeller vardır.” değerlendirmesinde bulundu.

Kredi mekanizmasının hem arz hem talep yönlü sorunlar nedeniyle durma noktasına geldiğini; döviz kuru ve faizlerdeki hızlı yükselişler ve bunlara bağlı olarak artan belirsizlikler nedeniyle tüketici güveninde ve dolayısıyla özel kesim harcama eğiliminde ciddi bir düşüş yaşandığını dile getiren Yılmaz, “Faizlerdeki artış ve ekonomik belirsizlikler borçluluk sorunu olmayan özel sektör firmalarının yatırım iştahında da büyük bir azalmaya sebep olmuştur.” diye konuştu.

“Ekonomik krizi bankacılık sistemini rehabilite etmeden yöneteceğinizi sanıyorsunuz ve yanılıyorsunuz.” ifadesini kullanan Yılmaz, batık kredilerle ilgili topluma açık ve net bilgi verilmesini istedi.

AA