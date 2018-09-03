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TBMM’de ‘adli yıl’ açılış resepsiyonu

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, adli yıl açılış töreni ve Yargıtay Onur Günü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Havuzlu Bahçe'de resepsiyon verdi.

android-time 22:38 3 Eylül 2018
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Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, adli yıl açılış töreni ve Yargıtay Onur Günü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Havuzlu Bahçe'de resepsiyon verdi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2018-2019 adli yılının açılışı nedeniyle TBMM’de resepsiyon verdi.

YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANI İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT, 2018-2019 ADLİ YILININ AÇILIŞI DOLAYISIYLA TBMM'DE RESEPSİYON VERDİ. FOTO:İHA

YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANI İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT, 2018-2019 ADLİ YILININ AÇILIŞI DOLAYISIYLA TBMM’DE RESEPSİYON VERDİ. FOTO:İHA

TBMM Havuzlu Bahçe’de düzenlenen resepsiyona, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile yüksek yargı üyeleri katıldı.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Birinci Başkan Vekili Mehmet Kürtül ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Adıgüzel, resepsiyona katılan konukları Havuzlu Bahçe’nin kapısında karşıladı.

DHA

 

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Son güncelleme: android-time 22:4603.09.2018
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