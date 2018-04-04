TBMM’de bu kez CHP’li kadın ziyaretçi soyundu

CHP'nin dün yapılan grup toplantısını izlemek için gelen ve üzerinde Atatürk'ün resminin bulunduğu tişört giyen bir kadına da polis tarafından güçlük çıkarıldığı ve bunun üzerine kadının soyunarak iç çamaşırı ile kaldığı ortaya çıktı. Bu protesto sonrası duruma müdahale den CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın girişimi ile kadın tişörtünü tekrar giyip Meclis'e girdi. TBMM'nin Dikmen kapısında yarı çıplak kalan kadının videosu da ortaya çıktı. Tanal, polisin kumpas kurduğunu savunarak, “Hanımefendinin bütün kimlik bilgilerini aldılar, Meclis’e girişini yasakladılar. Meclis’in üzerinde şu anda polis vesayeti var” dedi.

Meclis'in Dikmen Kapısı girişinde yaşanan olayın görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, CHP'li Mahmut Tanal'ın polisle tartıştığı ve üzerinde Atatürk resimli tişört bulunan kadının tişörtünü çıkarttığı görülüyor.

“ATATÜRK RESMİ VAR”

Tanal, görüntünün servis edilmesine tepki göstererek, ”Polis, ziyaretçimizin üzerindeki tişörtle Meclis'e giremeyeceğini söyledi. Tişörtte Atatürk resmi var. Ben ısrarcı oldum, polis engel oldu. Ben de ‘Madem izin vermiyorsunuz, o tişörtü ben giyeceğim ve ben gireceğim' dedim. Hanımefendi tişörtü çıkardı, ben aldım. Aslında hedefleri şuydu; kapıyı tuttular. Milletvekili bu kapıyı zorlar mı diye beklediler. Ben o kapıyı zorlamadım, tişörtü aldım başka kapıdan geçtim. Yani ‘Mahmut Tanal'ı acaba nasıl provokatör olarak gösterebiliriz' diye kumpas kurdular. Biz o kumpasa gelmedik. Hanımefendinin bütün kimlik bilgilerini aldılar, Meclis'e girişini yasakladılar. Meclis'in üzerinde şu anda polis vesayeti var. Bu polis vesayetini kıracağız” dedi.

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TANAL: YASAK DEĞİL

CHP’nin son grup toplantısına büyük bölümü kadın ziyaretçilerinden oluşan yüzlerce partili katılmıştı. Kadın partililerin büyük bölümü de Atatürk resimli tişört ve kaşkollarla Meclis'e geldi. Girişine izin verilmeyen kadının tişörtünün arkasında ‘CHP Çankaya' yazdığı için engellenmek istendiği öne sürüldü. Mahmut Tanal ise, Meclis'e parti adı yazan tişörtle girmenin yasak olamayacağını söyledi.