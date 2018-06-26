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TBMM’de partilerin 27. Dönem Milletvekilleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk kez 600 milletvekili ile toplanacak. Meclis'te en fazla milletvekili sayısına sahip AKP 293 vekili Ankara'ya yolladı. AKP'yi 146 vekille CHP takip etti. İşte vekiller ve partilerine göre milletvekillerinin tam listesi...

android-time 13:12 26 Haziran 2018
Haberler Gündem
TBMM’de partilerin 27. Dönem Milletvekilleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk kez 600 milletvekili ile toplanacak. Meclis'te en fazla milletvekili sayısına sahip AKP 293 vekili Ankara'ya yolladı. AKP'yi 146 vekille CHP takip etti. İşte vekiller ve partilerine göre milletvekillerinin tam listesi...

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Son güncelleme: android-time 08:5327.06.2018
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