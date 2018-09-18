TCDD’de personel sayısı 3’te 2 azaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD’de 2002 yılında 36 bin 626 olan personel sayısının 2018 yılında 13 bin 769’a düştüğünü açıkladı. Bakan Turhan ayrıca son 15 yılda 6 istasyon memurluğunun kapatıldığını, 2 bin 482 lojmanın ise kullanılmaz hale geldiğini veya statüsünün değiştirildiğini bildirdi. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetmişti. Uzmanlar ve sendikalar yol bekçilerinin kaldırılmış olmasını kazanın gerekçeleri arasında göstermişti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TCDD Genel Müdürlüğü'nün personel durumu, kapatılan istasyon ve lojmanlarla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi. Gürer'in önergesine yanıt veren Turhan, “Son 15 yılda TCDD işletmeleri genel müdürlüğü 6. Bölge müdürlüğüne bağlı Şehitarif, Mustafayavuz, Türkyurdu, Bekçiler, Goçar ve Serheçen istasyon memurlukları kapatılmıştır” açıklamasında bulundu.

2 BİN 482 LOJMAN İPTAL

2003-2017 yılları arasında kullanılamaz hale gelen, iptal edilen ve statü değişikliğine yapılan lojman sayısının 2 bin 482 olduğunu açıklayan Turhan, “TCDD işletmesi genel müdürlüğü 6461 sayılı kanun ile yeniden yapılandırılması sonucunda, 9494 personel 31.12.2016 tarihinde TCDD taşımacılık A.Ş. genel müdürlüğüne devredilmiştir. 2002 yılında 293 yol çavuşu görev yapmakta iken 2018 yılı itibariyle 297 hat Bakım Onarım Memuru –yol çavusu- görev yapmaktadır. 2015 yılında 90 Hareket Memuru kadrosu iptal edilmiştir. İptal edilen Gar Müdürü ve Ambar Müdürü kadrosu bulunmamaktadır. Kısım Şefliği kadrosu, Yol Bakım Şefi olarak değiştirilmiştir” dedi.

Turhan, TCDD Genel Müdürlüğü'nün 2002 yılında 36 bin 626 olan personel sayısının 2018 yılında 13 bin 769'e düşüğünü de açıkladı.

Bakan Turhan'ın verdiği bilgiye göre 2002 yılında 1142 olan kadroyu personel sayısı 2018 yılında 613'e düştü. Yine 2002 yılında 20 bin 354 olan sözleşmeli personel sayısı 2018 yılında 8 bin 81 oldu. 15 bin 130 olan daimi işçi sayısı ise son 15 yılda 5 bin 75'e kadar indi.

PERSONEL EKSİKLİĞİ GÖZLER ÖNÜNDE

CHP'li Gürer, TCDD Genel Müdürlüğü'nde personel sayısının son 15 yılda ciddi oranda azaldığını ve TCDD'de çalışan işçilerin çoğunlukla taşeron ve geçici olarak görev yaptığını vurgulayarak, “Demiryolları, özellikle bakım ve kontrol hizmetleri açısından hayati öneme sahiptir. Yol bakım ve kontrollerinin uzman ve kadrolu ekipler tarafından yapılması gerekmektedir. Son olarak Çorlu'da meydana gelen ve 25 yurttaşımızın hayatını kaybettiği tren kazası, kurumda uzman personel eksikliğini gözler önüne sermiştir” dedi.

Gürer taşeron statüsünden vazgeçilerek, çalışanların kadroya alınması gerektiğini belirtti. Öte yandan kaldırılan yıpranma payının da demiryolu işçilerinin üzerine bir yük yüklediğini söyledi.

MİLLİ SERVET HARABE OLMASIN

Kuruma ait lojman ve binaların son 15 yılda büyük oranda kullanılmaz hale gelmiş olduğuna da dikkat çeken Gürer,, “Personel eksiliği nedeniyle kullanılmayan lojmanların farklı amaçlarla kullanılmasına olanak tanınmalıdır. Milli servet olan binaların harabeye dönmesi engellenmelidir” diye konuştu.