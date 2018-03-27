Tecavüze uğradığını söyleyen kız iftiradan tutuklandı

Adana'da babasının öldürdüğü Muhammet Reşit Yıldırım’ın kendisine tecavüz etmediğini itiraf eden 15 yaşındaki F.N.B. Hatay’dan getirilip ‘iftira’ suçundan tutuklandı.

Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde 14 Ağustos 2017’de Muhammet Reşit Yıldırım (17), hafif ticari araçta tabancayla vurularak öldürüldü. Tutuklanan Emrah B., kızı F.N.B.’nin maktulün tecavüzü sonucu hamile kaldığını öne sürdü. Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Emrah B., ayrıldığı eşinin kendisini telefonla arayarak, “Kızımıza tecavüz eden Muhammet Reşit Yıldırım. Kızımızı kandırmış bir eve götürüp sahip olmuş” dediğini ileri sürerek, “Kızıma 10 defa sordum. Bana her defasında Muhammet Reşit'in ismini verdi. Ben neden suçsuz bir insana bunu yapayım” dedi.

Sanığın tecavüze uğradığı ileri sürülen kızı F.N.B. de Hatay'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

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F.N.B. ise kürtajla alınan bebeğin babasının Reşit Yıldırım olmadığını söyledi. Babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını ileri sürdü.

Bu gelişmeler üzerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı F.N.B. hakkında ‘iftira' suçundan soruşturma başlattı. Hatay'da gözaltına alınan F.NB. Adana'ya getirildi. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından F.N.B. Adliyeye sevkedildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi F.N.B.'yi ‘iftira' suçundan tutukladı. Kız, Tarsus Kadın Cezaevi'ne götürüldü.