Uzun bir süredir tedavi gören Deniz Baykal’dan ilk fotoğraf

Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç uzun süredir tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın tedavi sonrası ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Sevinç‘in Twitter'dan paylaştığı fotoğrafa, ‘Sayın Deniz Baykal’a bayram ziyareti yaptım. Sağlığı gayet iyi. Deniz Bey herkesin ramazan bayramını kutluyor. 24 Haziran’da ikinci bir bayram sevinci yaşayacağımıza inandığını' notunu yazdı

Baykal'ın tedavisi sürüyor

Deniz Baykal, 16 Ekim 2017'de gece yarısı rahatsızlanınca, Ankara'da özel bir hastaneye götürülmüştü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'ne sevk edilen Baykal'ın beyin damarında tespit edilen tıkanıklık açılarak stent takılmıştı. Baykal'ın yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün sürmüştü. Bilinci açık olan Deniz Baykal, buradan, ailesinin isteği üzerine 5 Aralık 2017 tarihinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Almanya'ya sevk edilmişti. 5 Aralık 2017'de tedavi için gittiği Almanya'dan Türkiye'ye dönen Baykal'ın tedavisi Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi'nde devam ediyordu.