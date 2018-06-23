Tek sesli yayıncılıkta çığır açtılar

Sandık başına gitmeye hazırlanan yurttaşlara haber kanallarında iki aylık dönemde yüzlerce saat AKP yayını yapıldı. Muhalefet bazı kanallarda bir saniye bile yer bulamadı

TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri için iki aylık propaganda dönemi sona ererken televizyon kanallarında bugüne dek olmadığı kadar “yanlı yayın” yapıldı. Bazı haber kanallarında sadece Cumhur İttifakı'na yönelik yayınlar yapılırken muhalefete tek saniye süre ayrılmadı.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'li üyeleri, propaganda döneminde TRT, Kanal 24, AKİT TV, TGRT Haber, CNN Türk, NTV, TV Net ve Ülke TV'nin yayınlarını inceledi. Yapılan araştırma, çoğu kanalın tek sesli yayıncılığa çoktan geçiş yaptığını, kamu kurumu TRT'nin dahi muhalefeti görmezden geldiğini gözler önüne serdi.

RTÜK Üst Kurulu üyelerinin yaptığı araştırmaya göre, Mayıs ve Haziran aylarında Kanal 24'te 155 saat AKP, 3 saat 27 dakika da MHP yayını yapıldı. AKİT TV ise 78 saatini AKP'ye, 2 saat 48 dakikasını MHP'ye ayırdı. TGRT Haber'de aynı tarihlerde 78 saat AKP, 3 saat 25 dakika MHP yayını yapıldı. TV NET ise ekranlarından tam 86 saat AKP için 5 saat ise MHP için yayın yaptı. Ülke TV de tek sesli yayıncılığın adreslerinden birisi oldu. Bu kanalda 126 saat 56 dakika AKP, 4 saat 9 dakika da MHP yayını yapıldı. Bu kanalların ortak özelliği ise CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HPD'ye hiç süre vermemeleri oldu.

Muhalefete yarısı kadar bile süre yok

Türkiye'nin önde gelen haber kanalları arasında gösterine CNN Türk ve NTV de propaganda döneminde muhalefete ayırdığı süre göz önüne alındığında “sınıfta kalan” televizyon kanalları arasında yer aldı. 30 Nisan ve 21 Haziran tarihleri arasında CNN Türk'te 97 saat AKP, 4 saat MHP yayını yapılırken 35 saat CHP yayını yapıldı. Diğer partilere süre tanınmadı.

NTV'de ise yaklaşık 100 saat AKP, 6 buçuk saat MHP yayını, 35 saat ise CHP yayını yapıldı. İYİ Parti bu ekranlarda 6 saate yakın yer bulabilirken Saadet Partisine bir saat süre verildi. HDP, NTV ekranlarında da yer alamadı.

TRT yandaşlıkta çığır açtı

Araştırmaya göre, Kürtçe yayın yapan TRT Kurdi kanalında 14 Mayıs ve 22 Haziran tarihleri arasında tam 66 saat 21 dakika Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yayını yapıldı. HDP bu kanalda da yer bulamazken CHP ve adayı Muharrem İnce'ye bir saat 55 dakika, İYİ Parti ve adayı Meral Akşener'e 55 dakika ayrıldı. 22 dakika da HÜDA-Par yayını yapıldı. Saadet Partisi 51 dakika yer bulurken Vatan Partisi ve Doğu Perinçek bir dakika ekranlara yansıdı.

TRT'deki eşitsizlik diğer kanallarda da dikkat çekti. TRT 1, TRT Haber ve TRT Kurdi'de Cumhur İttifakı ve Erdoğan'a aynı tarihler arasında toplam 181 saat 8 dakika süre tanındı. CHP ve Muharrem İnce'ye ise 15 saat ayrıldı. İYİ Parti ve Akşener 3 saat 38 dakika, HDP ve Selahattin Demirtaş zorunlu propaganda konuşmaları ile birlikte 32 dakika, Saadet Partisi ve Karamollaoğlu 51 dakika, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayan HÜDA-Par bir saat 32 dakika, Vatan Partisi ve Perinçek ise 38 dakika yer aldı.

RTÜK Üst Kurulu’nun CHP’li üyesi İsmet Demirdöğen, kampanya dönemi boyunca televizyon kanallarında AKP'nin “tek kale maç” yaptığını söyledi. TRT'deki yanlı yayınları değerlendiren CHP'nin diğer RTÜK Üst Kurulu üyesi İlhan Taşçı ise, “TRT, iktidar partisinin seçim stratejisinin bir uygulayıcısı gibi davranıyor. Cumhurbaşkanı adayı olmayan HÜDA-Par bile TRT 6'te bir saatten fazla süre almış ancak HDP hiç görülmemiş” dedi.