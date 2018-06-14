Tekirdağ bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı vakitleri (Ramazan bayramı 2018)

İslam dünyası Ramazan Bayramı sevinci içerisinde. Bayrama Tekirdağ'da girecek vatandaşlar ''Tekirdağ bayram namazı saat kaçta?'' sorusunun cevabını araştırıyor. İl il bayram namazı saatleri haberimizin içerisinde yer alıyor. Tekirdağ bayram namazı saat kaçta ? İşte, il il bayram namazı saatleri...

Ülkemizde ve Müslüman aleminde heyecanla beklenen Ramazan Bayramı’na çok kısa bir süre kaldı. Türkiye’de 81 ilde bayram namazı saatler farklı olduğu için her il kendi bayram namazı saatini araştırıyor. Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlar bayram namazı vaktini merak ediyor. Peki, Tekirdağ'da bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri…

TEKİRDAĞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:23

İL İL RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ

TEKİRDAĞ CAMİLERİ

Rüstempaşa Camisi: Rüstempaşa Külliyesi içerisinde yer alan Rüstempaşa Camisi, geniş bir avlu içerisinde bulunmaktadır. 1553 yılında Mimar Sinan tarafından yapılmış olup Sadrazam Rüstem Paşa'nın adını taşımaktadır. Kare bir plana sahip olup düzgün kesme taştan inşa edilmiştir. Caminin giriş kapısının üzerinde yapım kitabesi bulunmaktadır. 22 sütun üzerine oturan ahşap çatısı, ikişer kubbeyle örtülüdür. Rüstem Paşa Camisi'sinin kubbe eteklerine kadar her tarafı çinilerle kaplıdır. Özellikle lale motifli çiniler, Osmanlı çini sanatının en başarılı örneklerinden sayılmaktadır.

Eski Camii: Merkez Cami olarak da bilinen Eski Cami; Tekirdağ il merkezinde, Ertuğrul Mahallesi'nde bulunmaktadır. Yapım kitabesi günümüze kadar ulaşamamış olduğu için inşa edildiği tarih hakkında kesin olarak bilinmektedir. Günümüzde Eski Cami olarak bilinen cami, 1830-1831 yılları arasında Zahire Nazırı Tekirdağlı Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. 2 katlı olan cami, dikdörtgen bir plana sahip olup kesme taş kullanılarak inşa edilmiştir. Sade bir bordür ile çevrelenmiş bir girişe sahip olan caminin girişi yuvarlak kemerlidir.

Orta Cami: Orta Cami; Tekirdağ Merkez'de, Süleymanpaşa'da Orta Cami Mahallesi'nde bulunmaktadır. İlk olarak 1855 yılında Kürkçü Sinan Bey tarafından yaptırılmış olup, caminin yıkılması üzerine gönüllü halk tarafından 1912 yılında eski yerine tekrardan yaptırılmıştır. Orta Cami, Eski Cami ile Rüstempaşa Camisi arasında kaldığı için Orta Cami adını almıştır. Eski adı Vasat Camisi olan Orta Cami, aslına uygun bir şekilde restore edilmiştir.

Süleymaniye Cami: Süleymaniye Camisi, Tekirdağ ilinin Çorlu ilçesinde bulunmaktadır. 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Acem Ali'ye inşa ettirilmiştir. Kare bir plana sahip olan cami, kesme taştan yapılmıştır. Süleymaniye Camisi, üzeri 3 kubbe ile örtülü olan 3 bölümlü, bir son cemaat yerine sahip olup bu cemaat yeri 4 sütunun yuvarlak kemerler ile birbirine bağlanması ile oluşturulmuştur. Üzeri pandantili, kasnaklı merkezi bir kubbe ile örtülü olan cami; taş kaideli, yuvarlak yivli gövdeli ve tek şerefeli, altı mukarnaslı olan bir minareye sahiptir. Süleymaniye Camisi'sinin avlusunda yuvarlak sütunların taşıdığı çatılı bir şadırvan bulunmaktadır.

Mirliva Cami: Mirliva Camisi, Tekirdağ'da bulunan en eski camilerden biridir. 1498 yılında Antalya Mirlivası Hüseyin Bey tarafından yaptırıldığı için Mirliva Hüseyin Paşa Camisi olarak adlandırılmıştır. Bir zamanlar kervan yollarının geçtiği İnecik Köyü'nün bucak merkezinde yer almaktadır. Ters T planına sahip olan Mirliva Camisi'nin üzeri tromplu ve kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür. Caminin iç mekanında yuvarlak niş şekilde olan oldukça sade bir mihrap bulunmaktadır. Caminin yanında bulunan taş kaideli, yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli minare, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.