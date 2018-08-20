Tekirdağ bayram namazı saati: Tekirdağ için Diyanet’in bayram namazı vakti…

Tekirdağ bayram namazı saat kaçta kılınacak? 21 Ağustos sabahı Kurban bayramına uyanacağız. Kurban bayramı için Diyanet bayram namazı saatlerini açıkladı. Merak eden vatandaşlarımız için Tekirdağ başta olmak üzere, il il namazı saatlerini derledik. İşte, Tekirdağ bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri...

İslam aleminin ve Türkiye’nin heyecanla beklediği kurban bayramı birçok vatandaşımız tarafından camilerde karşılayacak. Bayramın ilk sabahında kılınacak bayram namazı vakitleri Tekirdağ’da yaşayan vatandaşlarımız tarafından araştırılıyor. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı her ilde farklı saatlerde kılınacak. Peki Tekirdağ’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Vatandaşların kurban bayramına kısa bir süre kala merak ettikleri sorular ve il il bayram namazı vakitleri haberimizin içerisinde…

TEKİRDAĞ'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Tekirdağ'da bayram namazı Diyanet'in belirlediği saat olan, 07:06'da kılınacak. Aşağıdaki link üzerinden il il bayram namazı vakitlerini görebilirsiniz.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

BAYRAM NAMAZI FARZ MI VACİB Mİ?

Bayram namazı Hanefi mezhebine göre farz olmayıp vaciptir. İki Bayram namazı yani Ramazan ve Kurban Bayramı namazı cuma namazının kendisine farz olduğu her müslüman erkek üzerine vaciptir. Bayram Namazının vâcib olduğu, İmâm Ebû Hanîfe’ (Rh.A.) den rivayet edilmiştir. Kabul edilen görüşte budur.



Bayram Namazının hutbesi vâcib değildir. Şu halde, hutbe Bayram Namazının şartlarından değil, sünnettir. Cuma namazında ise, hutve vaciptir.

Bayramın hutbesinin, Cuma­nın hutbesine muhalif olması, Cuma Namazının hutbesiz sahih olmadı­ğından dolayıdır. Bayram Namazı ise böyle değildir. Yine ikisi arasında­ki fark: Cuma’da hutbe namazdan Öncedir. Bayram hutbesi ise, na­mazdan sonradır.