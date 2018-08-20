Tekirdağ bayram namazı saati: Tekirdağ için Diyanet’in bayram namazı vakti…

İslam aleminin ve Türkiye’nin heyecanla beklediği kurban bayramı birçok vatandaşımız tarafından camilerde karşılayacak. Bayramın ilk sabahında kılınacak bayram namazı vakitleri Tekirdağ’da yaşayan vatandaşlarımız tarafından araştırılıyor. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı her ilde farklı saatlerde kılınacak. Peki Tekirdağ’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Vatandaşların kurban bayramına kısa bir süre kala merak ettikleri sorular ve il il bayram namazı vakitleri haberimizin içerisinde…
TEKİRDAĞ'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Tekirdağ'da bayram namazı Diyanet'in belirlediği saat olan, 07:06'da kılınacak. Aşağıdaki link üzerinden il il bayram namazı vakitlerini görebilirsiniz.
BAYRAM NAMAZI FARZ MI VACİB Mİ?
Bayram namazı Hanefi mezhebine göre farz olmayıp vaciptir. İki Bayram namazı yani Ramazan ve Kurban Bayramı namazı cuma namazının kendisine farz olduğu her müslüman erkek üzerine vaciptir. Bayram Namazının vâcib olduğu, İmâm Ebû Hanîfe’ (Rh.A.) den rivayet edilmiştir. Kabul edilen görüşte budur.
Bayram Namazının hutbesi vâcib değildir. Şu halde, hutbe Bayram Namazının şartlarından değil, sünnettir. Cuma namazında ise, hutve vaciptir.
Bayramın hutbesinin, Cumanın hutbesine muhalif olması, Cuma Namazının hutbesiz sahih olmadığından dolayıdır. Bayram Namazı ise böyle değildir. Yine ikisi arasındaki fark: Cuma’da hutbe namazdan Öncedir. Bayram hutbesi ise, namazdan sonradır.