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Tekirdağ’da bir dere daha renk değiştirdi

Marmara Ereğlisi ilçesinden geçen Kamaradere Deresi'nden, renk değiştirmesi üzerine incelenmek için numune alındı. Çorlu Deresi de geçen hafta renkli atık nedeniyle kırmızı ve pembe tonlarda akmış, bir süre sonra suyun rengi normale dönmüş, bazı bölümlerde ise atığın bıraktığı renkli tortular gözlenmişti.

android-time 17:41 10 Ekim 2018
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Tekirdağ’da bir dere daha renk değiştirdi
Marmara Ereğlisi ilçesinden geçen Kamaradere Deresi'nden, renk değiştirmesi üzerine incelenmek için numune alındı. Çorlu Deresi de geçen hafta renkli atık nedeniyle kırmızı ve pembe tonlarda akmış, bir süre sonra suyun rengi normale dönmüş, bazı bölümlerde ise atığın bıraktığı renkli tortular gözlenmişti.

Alınan bilgiye göre, ilçeden denize dökülen dere yer yer siyah ve kahverengi tonlarında akmaya başladı.

 

Kamaradere Mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine Marmara Ereğlisi Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri derede incelemede bulundu.

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Ekipler dereden incelenmek üzere numune aldı. Dereye atık karıştığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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AYNI MANZARA YAŞANMIŞTI

Çorlu Deresi de geçen hafta renkli atık nedeniyle kırmızı ve pembe tonlarda akmış, bir süre sonra suyun rengi normale dönmüş, bazı bölümlerde ise atığın bıraktığı renkli tortular gözlenmişti.

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Jandarma ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin dereden numune alması sonrası, yaya olarak dere boyu taranmış, suya beton boru sistemiyle atık bırakan tesis tespit edilmişti. Tesisin faaliyeti durdurulmuştu. AA

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Son güncelleme: android-time 18:2210.10.2018
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