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Tekirdağ’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ'da sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

android-time 21:56 7 Eylül 2018
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Tekirdağ'da sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tekirdağ-Malkara karayolunun Mahramlı Kavşağı yakınlarında bu akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne’nin Keşan ilçesinden Tekirdağ yönüne giden ve Hüseyin Özmen(51) idaresindeki otomobil, dengesini kaybederek yoldan çıkıp, ayçiçeği tarlasına uçtu.

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Kazada, Şaban A.(55), Mehmet A.(95) ve Şadan Ö.(48) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Hüseyin Ö. ile kızı Gamze Ö. ise yaralandı.

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GÖSTERGE 110 KM’DE KALDI

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada araç hurdaya dönerken, aracın hız göstergesinin 110 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

Son güncelleme: android-time 22:0907.09.2018
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