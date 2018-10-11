Tekirdağ’da işçi servisi devrildi: 14 yaralı

Alınan bilgiye göre, Muratlı’dan Lüleburgaz’a giden fabrika işçilerini taşıyan Erol Saygılı yönetimindeki servis aracı, Ballıhoca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Saygılı ile araçtaki 13 kişi yaralandı.
HASTANEYE SEVK EDİLDİLER
Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Muratlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.