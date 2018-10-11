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Tekirdağ’da işçi servisi devrildi: 14 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

android-time 18:09 11 Ekim 2018
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Tekirdağ’da işçi servisi devrildi: 14 yaralı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Muratlı’dan Lüleburgaz’a giden fabrika işçilerini taşıyan Erol Saygılı yönetimindeki servis aracı, Ballıhoca mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Saygılı ile araçtaki 13 kişi yaralandı.

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HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Muratlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA

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