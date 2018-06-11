Tekirdağ’da kooperatif genel kurulu öncesi silahlı saldırı

Tekirdağ'da taşımacılıkla ilgili faaliyet gösteren SS 121 Nolu Kale Kooperatifi Genel Kurulu öncesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Kooperatif Başkanı Ali Aksoy'un yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yaşar ÖZER

Tekirdağ Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi’nde gerçekleşen saldırı iddialara göre şöyle gelişti;

Kooperakif başkanlığı için tekrar adaylığını koyan Ali Aksoy, saldırıdan 10 gün önce Ö.F.’nin yanı sıra B.A., A.A. ve A.K. tarafından tekrar başkan adayı olmaması için tehdit edildi. Aksoy bunun üzerine savcılığa başvurdu.

Genel kuruldan bir gün önce 8 Haziran Cuma günü gerçekleşen olayda ise, B.A.’nın arabası ile kooperatife gelen Ö.F. ve A.G.’nin Aksoy’u ‘yönetime çıkma, seni öldürürüz’ diye tehdit ettiği, sonrasında ise silahlı saldırının gerçekleştiği bildirildi. Ö.F. tarafından ateşlendiği iddia edilen silahtan çıkan 5 kurşun Ali Aksoy’a isabet etti. Karnından, sağ ayağından ve sol dizinden yaralanan Aksoy, olay sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı gerçekleştirilen saldırganın ise kaçtığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.