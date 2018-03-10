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Tekne, baraj gölünde alabora oldu: 1 kayıp 

Artvin'in Borçka ilçesinde, Muratlı Barajı gölüne açıldıkları teknenin alabora olması soucun1 kişi kayboldu, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

android-time 15:47 10 Mart 2018
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Tekne, baraj gölünde alabora oldu: 1 kayıp 
Artvin'in Borçka ilçesinde, Muratlı Barajı gölüne açıldıkları teknenin alabora olması soucun1 kişi kayboldu, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Borçka ilçesi Muratlı köyünde meydana geldi. Muhammet Ay ve Ekrem Aydın’ın (40) içinde bulunduğu tekne, Muratlı baraj gölünde alabora oldu. Olayda, Ekrem Aydın yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, Muhammet Ay ise gölde kayboldu. Ekrem Aydın olay yerine gelen ambulansla kontrol amaçlı Borçka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

foto:dha

foto:dha

Olay sonrası bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayıp Muhammed Aydın’ı arama çalışması başlatıldı.

(Artvin), (DHA)

Son güncelleme: android-time 15:5110.03.2018
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