Tel Rıfat nerede? İşte Tel Rıfat’ın haritadaki konumu…

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulunmasının ardından Tel Rıfat merak konusu oldu.. Vatandaşlar Tel Rıfat nerede, neden önemli, Tel Rıfat haritada neresi sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte haritadaki konumu...

Tel Rıfat Zeytindalı Operasyonu kapsamında TSK ve ÖSO kontrolüne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın “Bunların derdi terörle mücadele değil. Kararımızı verdik ve sahaya girdik. Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp harekatı hedefine ulaştıracağız” açıklamasının ardından Tel Rıfat nereye bağlı, tam olarak nerede aramaları Google’da en çok araştırılan konlar arasına girdi. İşte Tel Rıfat’ın konumu hakkında merak edilenler ve haritası..

TEL RIFAT NEREDE?

Tel Rıfat, Halep ilinin kuzeyinde, Halep'ten 40 kilometre uzaklıkta, kuzeybatı Suriye'de bulunan bir şehirdir. Tel Rıfat'ın kuzeyinde Kilis, batısında da Afrin bölgesi yer almaktadır.

TEL RIFAT NEDEN ÖNEMLİ?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'den terör örgütü PKK ve PYD'lileri temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı operasyonunun amacı sınırı teröristlerden temizlemekti, Tel Rıfat da PKK/PYD kontrolü altındaydı ancak TSK ve ÖSO kontrolü eline aldı. Bu bölge terörden arındırılması bakımından önem taşımaktadır.