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Telefonunu gasp ettikleri çocuğu bıçakladılar

Şişli'de arkadaşlarını beklerken 3 kişi tarafından önü kesilerek telefonu ve bir miktar parası gasp edilen 16 yaşındaki Barış C. saldırganlardan biri tarafından bacağından bıçaklandı. Yakındaki sağlık ocağına sığınan Barış C. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

android-time 18:13
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Şişli'de arkadaşlarını beklerken 3 kişi tarafından önü kesilerek telefonu ve bir miktar parası gasp edilen 16 yaşındaki Barış C. saldırganlardan biri tarafından bacağından bıçaklandı. Yakındaki sağlık ocağına sığınan Barış C. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Feriköy Mahallesi, Gediz Sokakta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla buluşmaya gelen 16 yaşındaki Barış C.’nin yanına 3 kişi geldi. Barış C.’yi köşeye sıkıştıran 3 kişi telefonunu ve bir miktar parasını gasp etti. Telefonunu vermek istemeyen Barış C. saldırganlardan Bülent D. tarafından bacağından bıçaklandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken Barış C. ise yakındaki bir sağlık ocağına sığındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ocağında ilk müdahalesi yapılan Barış C. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLAR: DHA

FOTOĞRAFLAR: DHA

Olayı anlatan Hüseyin Esetekin, “Çocuğu önünü kesen 3 kişi, telefonunu ve parasını istemiş, çocukta vermeyince ayağından bıçaklamışlar. Sonrada olayı gerçekleştiren kaçmış” dedi.

DHA

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Son güncelleme: android-time 18:3521.12.2018
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