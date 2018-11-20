Televizyon kumandası yüzünden ağabeyini öldürdü

Kırıkkale'de B.K. (16), televizyon kumandası yüzünden kavga ettiği ağabeyi İ.B.K.'yi (18) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, bugün Yaylaçık Mahallesi 331 Sokak´ta meydana geldi. Televizyon izleyen ve farklı kanallara bakmak isteyen İ.B.K. ile kardeşi B.K., kumanda yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla ağabeyi İ.B.K.´yi yaraladı. Aile bireylerinin çağırdığı ambulansla Kırıkkale İhtisas Hastanesi´ne kaldırılan İ.B.K., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

B.K., olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınarak, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

DHA