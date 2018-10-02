Temas edilmeden manyetik dalgaların elle yönlendirilmesi ile çalınan müzik aleti nedir? (Hadi ipucu sorusu 2 Ekim)

Hadi'de bu akşam müzik gecesi var ve ipucu sorusu da müzik aletlerinden geldi. Hadi 2 Ekim ipucu sorusu, temas edilmeden manyetik dalgaların elle yönlendirilmesiyle çalınan müzik aleti oldu. Peki el değmeden manyetik dalgaların yönlendirilmesi ile çalınan bu müzik aletinin adı ne?

Hadi ipucu sorusunu sosyal medya hesabından, “Temas edilmeden çalınan bir müzik aleti duymuş muydunuz? Manyetik dalgaların elle yönlendirilmesiyle çalınıyor. Acaba bu ilginç müzik aletinin adı ne?Bilen var mı?” şeklinde paylaştı. Peki Hadi ipucu sorusunun yanıtı ne? İşte tamas edilmeden manyetik dalgaların elle yönlendirilmesiyle çalan müzik aletinin adı…

HADİ İPUCU SORUSU

Temas edilmeden manyetik dalgaların elle yönlendirilmesi ile çalınan müzik aleti nedir?

Yanıt: Teremin

Teremin ilk elektronik ve çalarken temas gerekmeyen müzik aletidir. İsmini mucidi olan Rus Profesör Leon Theremin’den alır, 1928’de mucidi tarafından patenti de alınmıştır. Gerçek adı Termenvox veya Aetherphone’dur. Daha sonra İngilizceleşerek zamanla “Theremin” adını almıştır. Kontrolü iki metal anten arasında sağlanır, bu antenler aleti çalan kişinin ellerinin pozisyonunu algılarlar. Bir el ile titreşim dalgaları gönderilir, diğer el ile de sesin şiddeti ayarlanır. Theremin ürkütücü sesler ile birleşik bir alettir. Elektrik sinyalleri Theremin üzerinde büyütülür ve bağlı olan hoparlörlere gönderilir.

Theremin sanat müziklerinde ve rock gibi popüler müziklerde de kullanılır.