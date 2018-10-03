Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

TEM’de bu sabah: Önce takla attı sonra kaçtı

TEM otoyolunda henüz bilinmeyen bir şekilde takla atan minibüsün sürücüsü hurdaya dönen minibüsten sağ çıkıp olay yerinden kaçtı. 

android-time 07:22 3 Ekim 2018
Haberler Gündem
TEM otoyolunda henüz bilinmeyen bir şekilde takla atan minibüsün sürücüsü hurdaya dönen minibüsten sağ çıkıp olay yerinden kaçtı. 

Olay, 05.30 saatlerinde, TEM otoyolu Ankara istikameti Dudullu mevkiinde meydana geldi. TEM otoyolu üzerinde seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 TH 8266 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir şekilde, önce yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı, ardından takla attı. Kazada takla atarak hurdaya dönen minibüsün sürücüsü kendi imkanları ile çıktığı aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

İHA

İHA

Minibüsün motoru yerinden çıktı

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce kaza yeri ve çevresi didik didik aranırken herhangi bir kazazedeye rastlanmadı. Olay yerinde minibüsün motorunun yerinden çıktığı görüldü.

İHA

İHA

Olay yerinde alkol şişeleri bulundu

Kaza sonrası olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olay yerinde alkol şişeleri buldu. Ekipler kaçan sürücünün alkollü olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Çekici vasıtası ile araç olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kaçan sürücünün tespiti için çalışma başlattı.

İHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 08:0903.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more
Yorumlar