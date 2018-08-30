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TEM’de feci kaza: İki kişi öldü

Sultanbeyli TEM otoyolunda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki EDS direğine çarptıktan sonra taklalar attı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

android-time 09:49 30 Ağustos 2018
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Sultanbeyli TEM otoyolunda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki EDS direğine çarptıktan sonra taklalar attı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Sultanbeyli TEM otoyolunda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki EDS direğine çarptıktan sonra taklalar attı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultanbeyli Mevkinde meydana geldi. İddiaya göre Ecem Zeliha Postacı (26) idaresindeki 26 DS 607 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki Elektronik Denetim Sistemi (EDS) direğine çarptı.

DHA

DHA

Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobil bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye ev sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yola dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Araçta bulunan sürücü Postacı ile yanında bulunan Kubilay Kayaran (25) araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan iki kişiyi kurtardı.

DHA

DHA

Sağlık ekipleri sürücü Postacı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Kayaran’ın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanabildi. Kaza sırasında aracın bir lastiğinin yerinden çıkarak fırladığı görüldü. Kaza yapan aracın kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİNE RAĞMEN SÜRÜCÜ KUBİLAY KAYARAN VE ECEM ZELİHA POSTACI HAYATINI KAYBETTİ. (İHA)

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİNE RAĞMEN SÜRÜCÜ KUBİLAY KAYARAN VE ECEM ZELİHA POSTACI HAYATINI KAYBETTİ. (İHA)

DHA

Son güncelleme: android-time 10:5130.08.2018
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