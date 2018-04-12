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Otomobiliyle gişelere çarpan genç feci şekilde can verdi

Kocaeli'nin Çayırıova ilçesindeki TEM Otoyolu gişelerinde bulunan bariyerleri fark edemeyerek otomobili ile çarpan 24 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti.

android-time 05:46 12 Nisan 2018
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Otomobiliyle gişelere çarpan genç feci şekilde can verdi
Kocaeli'nin Çayırıova ilçesindeki TEM Otoyolu gişelerinde bulunan bariyerleri fark edemeyerek otomobili ile çarpan 24 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza 01.00 sularında TEM Otoyolu Çayırıova Şekerpınar Gişeleri İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muhammet Keleş (24) idaresindeki 41 US 780 plakalı otomobil TEM Otoyolu İstanbul istikametinde ilerlediği esnada Şekerpınar Gişeleri’nden çıkmak istedi. Sürücü Muhammet Keleş gişelere yaklaştığı sırada beton bariyerleri fark edemeyerek hızla çarptı.

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İHA

Çarpmanın etkisi ile Keleş, hurdaya dönen araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipler araç içerisinde sıkışan Keleş’i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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İHA

Sağlık ekiplerince ambulansta müdahalesi yapılan Muhammet Keleş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Keleş’in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

İHA

İHA

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Çayırıova Şekerpınar Gişeleri İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazada hurdaya dönen otomobil olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. İHA

Son güncelleme: android-time 05:4812.04.2018
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