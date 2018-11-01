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TEM’de korku dolu anlar! Bir anda alev aldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TIR'ın karton yüklü dorsesi alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yanan dorseyi söndürdü.

android-time 23:11 1 Kasım 2018
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TIR'ın karton yüklü dorsesi alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yanan dorseyi söndürdü.

Olay akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ramazan Sabır, yönetimindeki 81 EB 649 plakalı karton yüklü TIR’ın dorsesinden dumanların yükseldiğini fark etti.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Ramazan Sabır aracı yolun sağ şeridine park ederek, çekiciyi dorseden ayırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA

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Son güncelleme: android-time 23:2701.11.2018
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