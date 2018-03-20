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TEM’de yangın trafiği durdurdu

TEM Otoyolu Edirne istikameti Aslantepe mevkiinde hararet yapan araç alev aldı. Yangın nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

android-time 15:46 20 Mart 2018
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TEM’de yangın trafiği durdurdu
TEM Otoyolu Edirne istikameti Aslantepe mevkiinde hararet yapan araç alev aldı. Yangın nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
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