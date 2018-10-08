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TEM’de zincirleme kaza

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde, 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

android-time 23:03 8 Ekim 2018
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TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde, 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaza sonucu 5 kişi yaralandı. DHA

Kaza sonucu 5 kişi yaralandı. DHA

Bu arada, hastanede tedavileri süren 5 yaralının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

DHA

DHA

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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Son güncelleme: android-time 23:1808.10.2018
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