Temizlikçilikten vazgeçti milletvekili adayı oldu

"Recep Tayyip Erdoğan ‘Gel sen benim kapımda temizlikçi ol’ derse, gider temizlikçilik yaparım" diyen AKP'li Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Milletvekili aday adayı oldu ve belediye başkanlığı görevinden istifa etti. 14 yıldır 218 bin nüfuslu Bilecik'i yöneten Yağcı, başkanlığa veda etti. Yağcı, istifa dilekçesini bizzat Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a verecek.

Yağcı geçtiğimiz ay yaptığı ‘Erdoğan'ın kapısında temizlikçi olurum' açıklamasıyla gündeme gelmişti. Mart ayında Bilecik Belediyesi Encümen toplantısında konuşan Yağcı, “Siyasetin diğer noktaları ve Milletvekilliği tabii ki düşünülür. Bundan sonra eğer partimin yetkili organları uygun görürse bundan büyük mutluluk yaşarız ama havalara uçmayız. Çünkü bunu sürecin devamı olarak görürüz. Ama olmazsa da küsmeyiz. Çünkü biz bu davanın adamıyız. Recep Tayyip Erdoğan “Gel Selim benim kapımda temizlikçi ol” derse, temizlikçilik yaparım. Ben takım oyuncusuyum. Liderim neyi emrederse, onu yapmaya hazırım” demişti.

İLGİLİ HABER 14 yıllık başkan: Erdoğan'ın kapısında temizlikçi olurum

KIZI SON SIRADAN ATANMIŞTI

Yağcı'nın kızı da geçen hafta 10. Sırada olduğu listede, öğretim görevlisi seçilerek gündeme gelmişti. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin açtığı öğretim görevlisi sınavına 10 kişi müracaat etmiş, başkanın kızı Ecem Gezer, ALES puan sıralamasına göre en sonda yer almasına rağmen, herkesi geçip, öğretim üyeliğine kabul edilmişti. Yağcı’nın kızından daha yüksek puanlar elenmişti.