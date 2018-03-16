Tepkiler çığ gibi büyüdü, AKP’den geri adım 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Marşı ile ilgili yeni beste önerisine gelen tepkiler, AKP'ye geri adım attırdı. AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, ''İstiklal Marşımız milletin ortak marşıdır. Sözleriyle, bestesiyle hepimizin bugün karşısında hazır ola geçerek saygı gösterdiğimiz ve milletin varlığını sembolleştirmiş bir marştır'' dedi.

Bostancı TBMM’de yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nın bestesine ilişkin geçmişte de bazı tartışmalar yaşandığını hatırlatarak ”Bu tartışmalar bestenin zorluğundan kaynaklanıyor. Bu tartışmaları yaparken aranan milletin ortak mutabakatıdır. Eğer milletin bir mutabakatı olur ise ancak o zaman İstiklal Marşı'nın bestesine ilişkin bir düzenleme olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi bu bağlamdadır. İstiklal Marşı gibi siyasal farklılıkların ötesinde hepimizin ortak değeridir” diye konuştu.

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MARŞTAN ELİNİZİ ÇEKİN

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise, “İstiklal Marşı'mızın bestesini güftesinden ayırmasını şiddetle reddediyorum. Bu en büyük ayrımcılıktır diyorum, İstiklal Marşı'ndan elinizi çekin. İstiklal Marşı’na saldırmak, İstiklal Marşı’nın bestesinin güftesiyle uymadığını söylemek, yüreklere nakşetmediğini söylemek, bu millî duruşu hissetmemek demektir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise “80 milyon yüreğine nakşedilmiş İstiklal Marşı'nı söylerken, örneğin Naim Süleymanoğlu dünyayı kaldırdığında İstiklal Marşı'yla hepimiz ağlarken, millî atletimiz bayrağa sarılmış da göndere çekilen bayrağı İstiklal Marşı'yla işgal ederken, hepimiz ağlarken, hepimizin gönlüne marşıyla, sözüyle ve bestesiyle nakşedilmişken ülkenin Cumhurbaşkanı bu marşın yüreğine değmediğini itiraf etmiştir” diye konuştu.