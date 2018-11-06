Termik santraldeki ölümün nedeni belli oldu!

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, 18 Mart Çan Termik Santrali'nde meydana gelen iş kazasında ölen genç işçi, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün saat 17.35 sıralarında santralin yüksek basınçlı su buharı vanasında meydana gelen patlama üzerine 29 yaşındaki işçi Ferdi Mutlu olay yerinde hayatını kaybetti. Ferdi Mutlu'nun na’şı Bursa Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Osman Efendi Mahallesi’ndeki evlerinin önüne getirildi. Cenaze burada helallik alınmasının ardından Çarşı Camii’ne getirildi. Mutlu, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

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CENAZE GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Baba Selahattin Mutlu taziyeleri güçlükle ayakta kabul etti. Mutlu'nun cenazesi evinin önüne getirildiğinde anne Ayşe Mutlu ile kardeşi Kardelen Mutlu göz yaşları ile tabuta sarıldılar. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Mutlu'nun tabutunun üstüne giydiği Galatasaray forması örtüldü.

Mutlu'nun cenazesine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çan Kaymakamı Adil Karataş, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, 25 ve 26. Dönem CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Enerji Bakan İletişim Danışmanı Sevda Güner, EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı Hakan Korkmaz, Termik Santral Daire Başkanı Oğuzhan Yıldız, 18 Mart Çan Termik Santral İşletme Müdürü Uğur Akçal, TES-İŞ Genel Başkanı Ersin Akma, AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan, CHP Çan ilçe Başkanı Ümran Aydın, MHP Çan İlçe Başkanı Fevzi Karakaya, işçi arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

İş kazasında ağır yaralanan Onur Terzi’nin ise Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İHA