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Terör operasyonunda uzun namlulu silah ele geçirildi

İstanbul polisinin terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon düzenlediği operasyonda Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve çelik yelek ele geçirildi.

Habip ATAM
android-time 17:56 30 Mayıs 2018
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Terör operasyonunda uzun namlulu silah ele geçirildi
İstanbul polisinin terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon düzenlediği operasyonda Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve çelik yelek ele geçirildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, Sultangazi’de 3 adreste terör örgütü MLKP’ye (Marksist Leninist Komünist Parti) ait silahların saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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TEM ekipleri belirlenen adreslerle ilgili fiziki takip çalışması yaptı. Araştırmaların ardından saat 14.00 sıralarında adrese operasyon düzenlendi. Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve TEM Operasyon Timi eşliğinde adrese giren ekipler Kalaşnikof (AK47) marka uzun namlulu otomatik silah, bu silaha ait şarjör, bir susturucu, 1 tabanca, 1 kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 çelik yelek, pompalı tüfek fişekleri ile 7.62 çapında 12 mermi ele geçirildi. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Son güncelleme: android-time 18:0530.05.2018
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