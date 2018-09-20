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Terör örgütü PKK’nın sorumlularındandı! Diyarbakır Havalimanı’nda yakalandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda PKK'nın Hollanda'daki sözde sorumlularından olduğu değerlendirilen A.P'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

android-time 22:01 20 Eylül 2018
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Terör örgütü PKK’nın sorumlularındandı! Diyarbakır Havalimanı’nda yakalandı
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda PKK'nın Hollanda'daki sözde sorumlularından olduğu değerlendirilen A.P'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır MİT Bölge Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak çalışmada, Hollanda’da terör örgütü PKK’ya müzahir oluşumlarda yönetici pozisyonunda bulunduğu ve örgütün sözde sorumlularından olduğu değerlendirilen A.P’nin (51) kentten ayrılarak Almanya’ya gideceği belirlendi.

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GÖZALTINA ALINDI

Terörle Mücadele ekipleri, Hollanda’da terör örgütü PKK lehine düzenlenen toplantı ve gösterileri organize ettiği, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen A.P’yi yakalamak için operasyon başlattı.

Diyarbakır Havalimanı’nda gerçekleştirlen operasyonda A.P. gözaltına alındı.

A.P’nin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

Son güncelleme: android-time 22:0320.09.2018
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