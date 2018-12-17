Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Terör örgütüne darbe! 23 sığınak ve barınak bulundu

Şırnak'ta, Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 23 sığınak ve barınak tesbit edildi. Sığınaklarda roketatar, suikast tabancası ile çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, yaşam malzemeleri ise imha edildi.

android-time 22:50
Haberler Gündem
Terör örgütüne darbe! 23 sığınak ve barınak bulundu
Şırnak'ta, Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 23 sığınak ve barınak tesbit edildi. Sığınaklarda roketatar, suikast tabancası ile çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, yaşam malzemeleri ise imha edildi.

Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekipleri, 14- 16 tarihleri arasında Bestler- Dereler bölgesindeki Şerivan ormanlarında ‘Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç’ ismiyle, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenledi.

resimid_69543331_6954333

Operasyonda teröristlerin kullandığı 23 sığınak ve barınak bulundu. Sığınak ve barınaklarda ise roketatar, suikast tabancası ile çok sayıda patlayıcı, fünye, kablo ve mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

resimid_69544931_6954493

Şırnak Valiliği´nden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtilerek, “Bestler-Dereler bölgesi Şerivan ormanlarında yapılan arama/tarama faaliyetleri sırasında, BTÖ mensuplarına ait 23 sığınak ve barınak içerisinde EYP yapımında kullanılan çok sayıda fünye, kablo, patlayıcı madde ile roketatar, suikast tabancası, çeşitli silahlara ait çok sayıda mühimmat, ilk yardım ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

DHA

resimid_69545051_6954505

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar