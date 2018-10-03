Terör örgütüne hava harekatı: 13 ölü

TSK, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatları neticesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 10 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca Siirt merkez Meydandere köyü kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda da 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Kuzey Irak’a yönelik düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ağır bir darbe daha indirildi. Operasyonda 10 terörist öldürüldü.

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Konuyla ilgili TSK’dan da açıklama geldi. Açıklamada “Irak kuzeyi Zap bölgesine 03 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

SİİRT’TE YAPILAN OPERASYONDA DA 3 PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Siirt merkez Meydandere köyü kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda da 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Siirt Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Siirt İl jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmaların ardından bugün, merkeze bağlı Meydandere köyü kırsalında İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

“3 Ekim 2018 günü Siirt merkeze bağlı köy kırsalında teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, teröristlerin kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan hava destekli operasyon sürüyor. Operasyonda, İnsansız Hava Araçları ile (İHA) ile tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyon devam etmektedir.”