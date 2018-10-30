Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü

Bölücü terör örgütünde cinsel saldırı olaylarına çocuklar da maruz kalıyor. Mevcut verilerin inceleme sonucuna göre örgütte, kadınlar yüzde 45, çocuklar yüzde 45 olmak üzere toplamda yüzde 90 ve erkekler yüzde 10 oranında tecavüze uğruyor.

Örgüt içindeki sapık ilişkiler nedeniyle birçok infaz ve intihar yaşanıyor. Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda ele geçirilen “Reyhan” kod adlı terörist, “Aryen” kod adlı kadın teröristin Süleymaniye'de girdiği ilişki nedeniyle infaz edildiğine şahit olduğunu ifade etti. Teslim olan tüm teröristlerin ifade ettiği ortak husus özellikle elebaşlarının sapık eğilimler içinde olması. Diğer alt düzeydeki elebaşı konumunda olan teröristler de bundan etkilenerek kendilerinde hak görüyorlar ve sapıklık bu şekilde yayılıyor. Teröristlerin ifadesine göre bir terörist herhangi bir çatışmada ölene kadar, çok kere tecavüze uğruyor. Öncesinde ise tamamı uyuşturucu bağımlısı oluyor.

İHA