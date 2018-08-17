Terörist cenazesine katılmak isteyen HDP’li vekil güvenlik engeline takıldı

Tunceli'de öldürülen 600 bin TL ödüllü turuncu listede yer alan Sözde Batı Cephe sorumlusu kadın teröristin cenazesine katılmak için gelen HDP Milletvekili Dersim Dağ, güvenlik tedbirleri nedeniyle katılım talebi geri çevrildi.

Tunceli’de 4 gün önce merkez Çirtik Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda İçişleri Bakanlığının terör arananlar listesinde 600 bin TL ödüllü “Turuncu” kategori de yer alan terör örgütü PKK’nın Sözde Batı Cephe YJA Star sorumlusu Jinda kod adlı Pınar Yıldırım ile birlikte 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 JÖH’ünde operasyonda yaralandığını açıklamıştı.

Turuncu listedeki kadın teröristin cenazesine katılım için 35-40 kişilik grup geldi. Grup içinde HDP’nin Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ında yer aldığı ve cenazeye katılmak için girişimde bulunduğu öğrenildi. Terörist cenazenin olacağı köye giden, Pülümür yolunu alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle kapatan güvenlik güçleri, Milletvekili Dağ'ın geçişine izin vermedi. HDP’ li Dağ Tunceli'den ayrılmak zorunda kaldı.

“Tunceli’nin güzelliklerini görmeye gelsinler”

Tunceli’nin yapılan başarılı operasyonlar ve yatırımlarla huzur şehri olduğunu dile getiren Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ” Terörist cenazesine katılacağım bahanesiyle gelerek huzuru bozacak kişi yada kişilere müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımızın desteği ile kahraman güvenlik güçlerimiz teröristle mücadelede başarılı işler çıkardılar. Artık Tunceli'de aş var, iş var, huzur var, turizm, yatırımlar var. Devletimizin şefkati ve sıcaklığını yöre insanımıza gösteriyoruz.Tunceli'de yapılan güzel işlerle artık yöremiz ışıl ışıl. Bu tür provokasyonlara müsaade etmeyiz. Tunceli’nin güzelliklerini görmeye gelsinler dedi.