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Terörist PKK’nın barınaklarına operasyon

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında kış hazırlığı yapan PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şırıngalı patlayıcı düzeneği bulundu.

android-time 10:51 30 Eylül 2018
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Terörist PKK’nın barınaklarına operasyon
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında kış hazırlığı yapan PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şırıngalı patlayıcı düzeneği bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

Operasyonda, tespit edilen 5 mağara ve eklentilerinde yapılan aramada, şırıngalı patlayıcı düzeneği, biksi makineli tüfek monte hamili, 85 tüp, 2 radyo, 4 düdüklü tencere, 40 metre halat, merdiven, 4 su pompası, 70 metre elektrik kablosu, 3 cd, 150 litrelik 4 varil, jeneratör, 9 buji, lehim makinesi, 3 mazotlu soba, 3 akü, 8 el feneri, 250 metre branda, 25 litre benzin, 30 litre mazot, 50 ampul, kaleşnikof tüfeği şarjörü, antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar ile doğum kontrol ürünleri, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliğinde olanlar muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.

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Son güncelleme: android-time 11:3330.09.2018
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