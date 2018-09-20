Terörist Yusuf Nazik’in gözaltı süresi ikinci kez uzatıldı

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik'in gözaltı süresi 4 gün uzatıldı. Nazik'in gözaltı süresi daha önce de 4 gün uzatılmıştı.

2013 yılında Hatay Rayhanlı’da düzenlenen iki kanlı bombalı saldınının faili 53 kişinin katil zanlısı terörist Yusuf Nazik’in gözaltı süresi uzatıldı. Nazik Lazkiye’de düzenlenen MİT operasyonu ile Türkiye’ye getirilmişti.

Zaman zaman MİT görevlilerinin de katıldığı sorgulamada Nazik'in, örgütün güncel durumu, yurt içi ve dışındaki bağlantıları, Suriye'deki faaliyetlerinin yanı sıra örgüt elebaşı Mihraç Ural'ın Suriye istihbaratı El Muhaberat ile ilişkileriyle ilgili de önemli bilgileri polis ve istihbarat yetkilileriyle paylaştığı, çeşitli isim ve adresler verdiği öğrenilmişti.