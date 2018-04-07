Tuzla'da inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden biri olan TGC Sancaktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yürütülen Amfibi Gemi (LST) Tedarik Sözleşmesi kapsamında, Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ (ADİK Tersanesi) tarafından inşa edilen tank çıkarma gemisi TGC Sancaktar, düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.

“ULUSLARARASI SULARDA EMNİYETLİ SEYİR YAPABİLECEK”

Teslim töreninde konuşan Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, “Askeri denizcilik sektörünün bugünkü durumuna bakıldığında, geçmişte yurt dışından tedariki gerçekleştirilen birçok projenin bugün milli imkanlarla yapılıyor olduğu görülmektedir. Bugüne kadar askeri ve özel tersanelerde inşaası yapılarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’mıza teslim ettiğimiz 40’a yakın platform bulunmakta olup, halihazırda sözleşmeleri devam eden 20’den fazla platformun inşa ve modernizasyonuna yönelik faaliyetler de devam etmektedir. Dünyada sayılı ülkelerde bulunan bu kapsamdaki kabiliyetlerimizi arttıracak ve bunların kalıcılığını sağlayacak adımların atılmasına devam edeceğiz. Yaptığımız yoğun testleri tamamlayarak bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edeceğimiz gemimiz Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Akdeniz hareket alanları ile çevre ve uzak denizlerin uluslararası sularında emniyetli seyir yapabilecektir” dedi.

“DENİZ KUVVETLERİMİZ DÜNYANIN EN ETKİLİ DENİZ GÜÇLERİNDEN BİRİDİR”

Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ise, “Bin yıla uzanan tarihiyle ülkemizin bekası ve çıkarları uğruna çevre denizlerimiz ve dünya denizlerinde etkinlikle varlık gösteren Deniz Kuvvetlerimiz bugün gelinen noktada hem bölgemizin hem de dünya barışının teminatı ve dünyanın en etkili deniz güçlerinden biridir. Bununla birlikte bölgemizde yaşanan gelişmeler ve hızla değişin güvenlik denklemi Deniz Kuvvetlerimizin operatif ve stratejik etkinliğinin daha da arttırılmasını dikta etmektedir. Bu yönde başarılı olmanın temel şartlarından birisi de etkin güç aktarım kapasitesine, başka bir deyişle istediği gücü istediği anda dünyanın herhangi bir bölgesinde bulundurabilecek bir deniz kuvvetlerine sahip olmaktır. Güç aktarım kapasitemizin geliştirilmesi yönündeki gelişmeler 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra hız kazanmış, son dönemde de yine yerli ve milli olarak inşa edilen süratli amfibi gemiler ile bu alanda önemli bir imkan sağlanmıştır” ifadesini kullandı.

ANT İÇİP GEMİYE BİNDİLER

Konuşmaların ardından TCG Sancaktar Komutanı Deniz Yarbay Serhan Ateş’e, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal tarafından hizmete giriş belgesi ve komutan flandrası verildi. Daha sonra da Yarbay Serhan Ateş ant içip personelle birlikte gemiye bindi.

NÜKLEER KORUMALI

Sacaktar tek tekneli, deplasman tipi ve tamamen çelik konstrüksiyon olarak inşa edildi. Geminin üst binası balistik korumalı. Sancaktar, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip. Yerli ve özgün tasarım ile tamamen çelik olarak inşa edilen Sancaktar’da, 15 tonluk genel maksat helikopterinin iniş kalkışına olanak sağlayacak helikopter platformu bulunuyor. Gemide, ayrıca, her biri 8 ton yük veya 40 kişi taşıyabilen, 20 knot sürat yapabilen 4 adet LCVP çıkarma aracı yer alıyor.

ELEKTRİĞİNİ ÜRETEBİLİYOR

Sancaktar gemisinde, beklenen sürat değerlerini ve manevra kabiliyetini sağlayabilmek üzere her biri 4 dizel makine, 2 ridakşınger, 2 şaft sistemi, 2 değişken açılı pervaneden oluşan ana tahrik sistemi bulunuyor. Gemide ayrıca, iki adet tünel tip baş itici bulunuyor. Gemide elektrik üretimi, 4 ana jeneratörle sağlanıyor. Gemide ayrıca, bir adet acil durum jeneratörü de bulunuyor. Bunların dışında gemide yerli üretim olan Komuta Kontrol Sistemi ve Stabilize Makineli Tüfek Platformu (STAMP) ile beraber pek çok elektronik sistem ve silah sistemi de yer alıyor.

İstanbul,(DHA)