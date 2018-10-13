THK’nın başına Balyoz mağduru general aday gösterildi

Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığına, Balyoz davası mağduru emekli hava pilot Tümgeneral Bertan Nogaylaroğlu aday gösterildi. Nogaylaroğlu, Balyoz kumpas davası nedeniyle tutuklanmış, Silivri cezaevinde yatmış ve daha sonra beraat etmişti.

THK'nın Ankara'da başlayan 45. Genel kurulunda tek aday olarak seçime girecek olan Nogaylaroğlu'nun THK yeni Başkanı seçilmesi bekleniyor. THK Başkanlığı görevinde son olarak emekli hava pilot Tümgeneral ve MHP eski Milletvekili Kürşat Atılgan bulunuyordu.

DEHŞET SENARYOSU

Kayserili olan Nogaylaroğlu, 1991'de Hava Harp Akademisinden Kurmay subay olarak mezun oldu. Çeşitli birliklerde pilot görev yaptı ve 2004'de Tuğgeneralliğe. 2009'da Tümgeneralliğe terfi etti. Hava Harp Akademisi Komutanı oldu. 6 Aralık 2010'da Gölcük Donanma Komutanlığı'nda bulunan Balyoz belgelerinde adı geçtiği gerekçesiyle tutuklandı.

13 Haziran 2007'de ABD'deki Hudson Enstitüsündeki toplantıya katılması nedeniyle de suçlandı. Bu toplantıda dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu'ya suikast düzenlendikten sonra TSK'nın Kuzey Irak'a girmesi üzerine ‘'Dehşet senaryosu'' adı verilen bir senaryonun tartışıldığı öne sürülmüştü.

Balyoz kumpasından hapse mahkum olup Anayasa Mahkemesi kararı ile 2. Yargılamada beraat eden Nogaylaroğlu, ‘'Milli Görüşten Silivri’ye” adlı bir kitap yazmış ve ‘'CHP'nin bu kumpasla ilgili bazı tavırlarını anlamakta güçlük çekiyorum” demişti. Nogaylaroğlu bir TV kanalındaki söyleşisinde de, cezaevindeyken Recep Tayyip Erdoğan için dua ettiğini söylemişti.