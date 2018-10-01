THY uçağı zorunlu acil iniş yaptı!

San Francisco-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi nedeniyle Norveç´e acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, THY’nin TK-80 sefer sayılı TC-LJK tescilli Boeing 777-300 ER tipi uçak, İstanbul seferini yapmak üzere ABD´nin San Francisco Havalimanı´ndan havalandı. Uçak Norveç Hava Sahası üzerindeyken, yolculardan biri aniden rahatsızlandı. Yolcuya ilk müdahale kabin görevlileri tarafından uçakta yapıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcu için kaptan pilot, Norveç´in Bergen kentinde bulunan havalimanına acil iniş kararı aldı. Uçak sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, yolcu ambulansla hastaneye götürüldü. Norveç´e acil iniş yapan THY uçağının, yakıt ikmalinin ardından İstanbul seferini tamamlamak üzere yeniden havalanacağı öğrenildi. DHA