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THY uçağında kandırmaca iddiası

Bir yolcunun çektiği ve sosyal medyada paylaştığı bir videoya göre, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlket Aycı'nın bir yolcuya 'Şova gerek yok' şeklinde çıkıştığı iddia edildi.

android-time 19:08 23 Eylül 2018
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Bir yolcunun çektiği ve sosyal medyada paylaştığı bir videoya göre, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlket Aycı'nın bir yolcuya 'Şova gerek yok' şeklinde çıkıştığı iddia edildi.

Türk Hava Yollarının bir uçağında çekildiği iddia edilen videoda uçakta bulunan bir yolcunun ‘bizi kandırdınız’ dediği buna karşılık THY Yönetim Kurulu Başkanı olduğu iddia edilen takım elbiseli kişinin de ‘Şova gerek yok’ şeklinde yanıt verdiği görülüyor.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Twittter’dan gerçekleştirilen paylaşıma göre kendi koltuğunda oturan yolcu koltuğun bozuk olduğu gerekçesiyle görevliler tarafından yeri değiştiriliyor. Bu işlemin ardından yolcunun kaldırıldığı koltuğa THY Yönetim Kurulu Başkanı olduğu iddia edilen kişi oturtuluyor. Bu duruma tepki gösteren yolcuların o anları ise, cep telefonuyla kayıt altına alınıp sosyal medyadan paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan video iddialara neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan video iddialara neden oldu.

 

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Son güncelleme: android-time 19:2823.09.2018
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