Kocaeli Ticaret Odası’nda, sahte imza skandalı yaşandı. Toplantılara katılmayan meclis üyesi yerine başka bir üyenin imza attığı ortaya çıktı.

7 bin 500 üyeli Kocaeli Ticaret Odası'nda (KOTO) her ay düzenli olarak yapılan meclis toplantılarına katılmayan meclis üyesi Uğur Demir'in bütün toplantılara katılmış gibi imzası bulunuyor.

KENDİ YOK, İMZASI VAR!

Edinilen bilgilere göre; KOTO meclis toplantılara katılmayan meclis üyesi Uğur Demir'in yerine imzasını aynı komitede meclis üyeliği yapan ve TOBB üst kurul delegesi olan Can Pişmaniye'nin sahibi Yaşar Can ile 20. Komite'den meclis üyesi seçilen Eray Bodur'un attığı öğrenildi.

İSTİFALARI İSTENDİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından KOTO Başkanı Necmi Bulut, sahte imzalara göz yummayarak, Yaşar Can ve Eray Bodur'un meclis üyeliklerinden istifalarını istedi. Meclis başkanı Akın Doğan'ın aylardır toplantılara gelmeyen Uğur Demir'i meclis üyeliğini düşürmemesi de dikkat çekti.

Taşları yerinden oynatan sahte imza olayından sonra olaya adı karışan meclis üyelerinin istifa etmesi bekleniyor. Meclis üyelerinin, toplantı başına ödeme aldıkları bildirildi.