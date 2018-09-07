‘Tıklama’ çetesi çökertildi

İstanbul’da çalıntı araçlarla, seyir halindeki araçlara bilerek çarpan çocuk çetesi, sürücüsü indikten sonra çarptıkları araçları çaldı. 'Tıklama' ismi verilen yöntemi kullanan çocuk çetesi, kendilerini yakalamak için geçiş güzergahlarına pusu kuran polis ekiplerinin de aracını çalmaya yeltenince yakalandı.

Çetenin çökertilmesini sağlayan son olay İstanbul Başakşehir’de önceki gün meydana geldi. TEM otoyolunda seyir halinde olan Yavuz S. isimli vatandaşın aracına arkasından başka bir araç çarptı.

Yavuz S. ve kendisine çarpan araçtakiler durum tespiti yapmak için araçtan indi. Bu esnada araçtan inen 6 kişinin 3'ü Yavuz S.'yi oyalarken, diğer 3 şüpheli ise Yavuz S.'nin aracını alarak kaçtı.

Yavuz S. çalınan aracının peşinden koşarken, diğer 3 şüpheli ise kendi araçlarına binerek uzaklaştı. Yaşadığı şoku atlatan mağdur vatandaş polise ihbarda bulundu.

POLİS PUSU KURDU

İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Oto – Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında çetenin Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece civarında dolaştıklarını belirledi.

POLİS ARACINI ÇALMAYA KALKIŞINCA YAKALANDILAR

Polis ekipleri çetenin sık sık kullandığı Esenyurt Tem Otoyolu Ankara istikametindeki emniyet şeridine de bir araç bıraktı. Aracı gözüne kestiren çete, önceki gün saat 21:30 sıralarında polis aracına da arkadan çarparak çalmaya yeltendiği esnada polis ekiplerini karşısında buldu. Olay yerinde Onur Y. (18), Y.A. (15), S.Y. (17), ile birlikte ikiz kardeş olan C.E. ve M.E. (15) gözaltına alınırken, bir şüpheli ise kaçtı.

‘TIKLANMAYA’ DİKKAT

Gözaltına alınan 4'ü çocuk 5 şüpheli emniyette sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda şüphelilerin ‘Tıklama’ adı verilen yöntemle son bir ay içerisinde Emrah Ç., Yavuz S., Coşkun E. ve Tufan K.ait 4 adet lüks araç çaldıkları belirlendi. Çalıntı araçlar sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerden Y.A. ve C.E. cezaevinden yakın zamanda tahliye oldukları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, emniyet yetkilileri vatandaşları kaza sonrası kontak anahtarlarını yanlarına alarak araçtan inmeleri konusunda uyardı.